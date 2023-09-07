Президентка Грузії, яка підтримує Україну, прокоментувала свій можливий імпічмент

Саломе Зурабішвілі заявила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом

Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби імпічменту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.

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«Я нікуди не піду. Думаю, всі повинні забути мрію про мою відставку», – сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом:

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«Я відповідаю тільки перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і була все своє життя – прихильницею Європи, прихильницею європейського майбутнього Грузії».

Водночас керівна партія «Грузинська мрія» зібрала 80 підписів, тобто на 30 більше, ніж потрібно, щоб розпочати процедуру імпічменту президентки. Про це заявив лідер фракції Мамука Мдінарадзе.

«Президентка два-три дні демонстративно порушувала Конституцію, іншого виходу не залишилось», – заявив Мамука Мдінарадзе.

Процедурна комісія перевірить достовірність підписів, після чого передасть їх в Конституційний суд.

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Нагадаємо, що лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення».