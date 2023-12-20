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Українські військові воюють у Гаазі? МЗС відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські військові воюють у Гаазі? МЗС відреагувало
Ніколенко: «Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Гази чи будь-який інший регіон світу»
фото: скріншот з відео

Al Araby випустила сюжет про нібито участь українців у лавах Армії оборони Ізраїлю

Телевізійна мережа Al Araby випустила сюжет про нібито участь українців у лавах Армії оборони Ізраїлю у військових операціях у Секторі Газа. Однак Україна не відправляла військовослужбовців ЗСУ до регіону на Близькому Сході. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Гази чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії», – наголосив чиновник.

Також представник МЗС, реагуючи на сюжет арабських ЗМІ, висловив припущення, що на кадрах могли бути показані люди слов'янської зовнішності або громадяни Ізраїлю українського походження.

«Можливо в Alaraby TV йдеться про ізраїльських громадян українського чи слов'янського походження, проте вони не мають жодного відношення до української держави», – зазначається в заяві Ніколенка.

Спікер додав, що українська сторона сподівається на якнайшвидший мир на Близькому Сході.

Раніше сьогодні, 20 грудня, на спільній телевізійній мережі Al Araby, яка транслює програми та новини арабською мовою, вийшов матеріал з людьми у військовій формі, які розмовляють між собою російською мовою. Дії відбувалися, як стверджується у сюжеті, у Секторі Гази.

Ролик тривалістю близько тридцяти секунд у мережі був підписаний так: «Українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни у Секторі Гази».

Нагадаємо, Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази українці ЗСУ ХАМАС

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