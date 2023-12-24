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Байден обговорив з Нетаньяху військову кампанію в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден обговорив з Нетаньяху військову кампанію в Газі
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден підкреслив важливість безпечної евакуації мирних жителів із зони бойових дій

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили послідовність військової кампанії Ізраїлю в Газі. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Американський лідер висловив бажання покращити ситуацію та зменшити інтенсивність військових операцій проти ХАМАСу у Єрусалимі.

Байден підкреслив важливість безпечної евакуації мирних жителів із зони бойових дій, що продовжуються. У США стурбовані зростанням жертв серед цивільних у Газі.

«Лідери обговорили військову кампанію Ізраїлю у Газі, включаючи її цілі та поетапність. Президент наголосив на гострій необхідності захисту цивільного населення, у тому числі тих, хто підтримує операцію з надання гуманітарної допомоги», - йдеться у заяві Білого дому.

Також Нетаньяху і Байден обговорили важливість звільнення всіх заручників, що залишилися.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. 

Теги: обмін Ентоні Блінкен звільнення населення ХАМАС президент міністр

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