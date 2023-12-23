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Білий дім заявив про «глибоку причетність» Ірану до атак в Червоному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім заявив про «глибоку причетність» Ірану до атак в Червоному морі
фото: Reuters

Атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення Ізраїлю операцій в Секторі Гази

Білий дім стверджує, що Іран «глибоко причетний» до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі. Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана. Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, передає Reuters.

Чиновниця зазначає, що атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення силами оборони Ізраїлю операцій в Секторі Гази.

Представники єменського руху атакували торгове судноплавство в Червоному морі за допомогою безпілотників та ракет, примушуючи вантажовідправників змінювати маршрути й вибирати довші шляхи навколо південної частини Африки.

«Ми знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Це узгоджується з довгостроковою матеріальною підтримкою Ірану та заохоченням дестабілізуючих дій хуситів у регіоні», – сказала Вотсон.

Речниця Білого дому з питань національної безпеки додала, що «це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій».

Між тим слід зауважити, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі. 

 16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

Теги: ХАМАС Ізраїль Іран

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