Білий дім заявив про «глибоку причетність» Ірану до атак в Червоному морі

Атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення Ізраїлю операцій в Секторі Гази

Білий дім стверджує, що Іран «глибоко причетний» до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі. Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана. Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, передає Reuters.

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Чиновниця зазначає, що атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення силами оборони Ізраїлю операцій в Секторі Гази.

Представники єменського руху атакували торгове судноплавство в Червоному морі за допомогою безпілотників та ракет, примушуючи вантажовідправників змінювати маршрути й вибирати довші шляхи навколо південної частини Африки.

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«Ми знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Це узгоджується з довгостроковою матеріальною підтримкою Ірану та заохоченням дестабілізуючих дій хуситів у регіоні», – сказала Вотсон.

Речниця Білого дому з питань національної безпеки додала, що «це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій».

Між тим слід зауважити, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі.

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16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.