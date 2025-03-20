Турецька ліра рекордно обвалилась на тлі політичної нестабільності в країні

Лише за один день турецька ліра втратила понад 8% вартості

Турецька ліра обвалилася до рекордного мінімуму після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що турецька ліра впала до рекордного мінімуму в 42 ліри за долар на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні.

Це стало черговим ударом по фінансових ринках країни, які також зазнали значних втрат.

Лише за один день ліра втратила понад 8% вартості. Турецькі облігації також опинилися під тиском, що викликало побоювання серед міжнародних інвесторів.

Індекс BIST 100, що відображає стан фондового ринку Туреччини, впав на 6%, що спричинило тимчасове припинення торгів на Стамбульській біржі.

Причиною такого різкого обвалу стало затримання Екрема Імамоглу, одного з головних політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана. Влада звинувачує його у корупції та зв’язках із терористичними організаціями.

Це викликало масові протести по всій країні, а також занепокоєння щодо майбутніх виборів і подальшого розвитку політичної ситуації.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек запевнив, що уряд вживає всіх необхідних заходів для стабілізації економіки, проте деталі цих заходів поки не розголошуються.

Аналітики попереджають, що політична невизначеність може спричинити подальший тиск на ліру та фінансові ринки країни. Експерти вважають, що найближчі дні стануть вирішальними для турецької економіки.

Нагадаємо, що демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.