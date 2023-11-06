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Справа нардепа Дубінського: суд обрав запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа нардепа Дубінського: суд обрав запобіжний захід
Дубінський висловив припущення, що справа проти нього – спроба припинити критику влади в умовах війни
фото з відкритих джерел

Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета

Сьогодні, 6 листопада, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександр Дубінському у справі про організацію схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Прокурор розповів, що нардеп підозрюється в тому, що змовився з головою ГО «Медіаоборона» Оберенчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон - щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського – перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі «Шлях» як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.

Дубінський висловив припущення, що справа проти нього – спроба припинити критику влади в умовах війни, адже у своїх соцмережах нардеп часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету. «Зараз ви ж свідками намагання зупинити право на критику влади», – сказав парламентар.

Як повідомлялося, що Служба безпеки України та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата Олександра Дубинського, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Зазначається, що для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

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Теги: арешт прокурор кордон Олександр Дубінський

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