Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею повноцінно відновив роботу

Станом на 18:30 у черзі на виїзд з України було 55 вантажівок

Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу сьогодні, 28 листопада, увечері. Там почали пропускати вантажівки. Про це повідомляє Державна прикордонну службу України у Facebook.

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«Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі», – розповіли у ДПСУ.

У відомстві уточнюють, що зараз у черзі на виїзд з України 55 вантажівок, а на в'їзд – 50. Черг з автобусів немає.

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Перерва у роботі КПП була через відключення електроенергії під час проведення ремонтних робіт польською стороною

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомлялося, деякі водії-українці купляють документи, що нібито вони везуть гуманітарку, для того, аби без черги дістатися до пункту перетину кордону.

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До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.