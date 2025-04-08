Трамп обклав Китай додатковими митами у розмірі 104%

Мита почнуть стягуватися з 9 квітня

У США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом. Як передає «Главком», про це пише кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Прессекретарка заявила, що тарифи у розмірі 104% набули чинності опівдні за східним часом, оскільки Китай не скасував свої заходи у відповідь.

Так, після оголошення Трампом мит у розмірі щонайменше 20% майже на усі товари, які імпортуються до США з Китаю, а згодом і на 34%, Пекін анонсував взаємне підвищення мит на товари зі США. Після чого Трамп пригрозив Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Однак Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

Також Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин.