Байден обговорив з лідером республіканців у Сенаті війну в Україні

Байден обговорив ситуацію в Україні з лідером республіканців у Сенаті

Байден поговорив із лідером республіканців у штаті Кентуккі

Президент США Джо Байден обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом війну в Україні. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розмова Байдена та Макконнелла відбулася під час поїздки американського президента до Кентуккі.

«Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише у Конгресі, а й на міжнародному рівні», – зазначив президент США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, що під час спілкування із пресою у Кентуккі Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Нагадаємо, найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Додамо, раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України.