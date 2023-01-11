Трюдо та Байден обговорили подальшу підтримку України: про що домовилися

Президент США подякував премʼєру Канади за партнерство у наданні допомоги Україні

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про готовність відстоювати спільні цінності, включаючи підтримку України у протистоянні з РФ. Про це повідомила пресслужба Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці.

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У повідомленні вказується, що лідери США та Канади обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття. Також країни домовились сприяти колективній безпеці та процвітанню, а також підтримувати міжнародну систему, засновану на правилах.

«Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

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Також президент США подякував премʼєру Канади за партнерство у наданні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, 6 січня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Також раніше повідомлялося, що Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.