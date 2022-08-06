У Токмаку партизани організували для окупантів «сюрприз» на залізниці (фото)
Учасники підпілля активно псують життя загарбникам
В окупованій частині Запорізької області українські партизани продовжують завдавати клопоту окупантам. Цього разу «сюрприз» загарбникам учасники українського підпілля влаштували у місті Токмак.
Там партизани пошкодили залізницю. Світлини з результатами роботи сил спротиву окупації з'явилися у мережі.
Наслідки роботи, яка додала головного болю окупантам, партизани показали на фото.
Раніше у Запорізькій області стався вибух між двома окупованими населеними пунктами. Зруйновано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком.
Також українські партизани обстріляли автівку з так званою «владою» окупованого Біловодська на Луганщині.
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