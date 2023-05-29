Україна розробила механізм страхування для кораблів у своїх територіальних водах

Україна має максимізувати зусилля для відкриття портів

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук, передає ЦТС.

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У них буде можливість отримати компенсацію у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли вони прямують до або з відкритих морських портів України.

«Порядком встановлено механізм надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав (крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни РФ та РБ, юридичні особи, які зареєстровані на території РФ та РБ, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ та РБ, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є РФ та РБ, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ЗУ "Про санкції"), у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли такі судна для здійснення вантажних перевезень прямують до/з відкритих морських портів України», – сказано у повідомленні.

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Раніше президент Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що Україна має максимізувати зусилля для відкриття портів, а також підготувати план Б – у випадку, якщо зернова угода буде зупинена. І тут владі потрібно одночасно діяти у двох напрямках – дипломатичному та страховому: залучити до проблеми міжнародну спільноту, та розробити механізми страхування суден.

Як відомо, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков говорив, що зернова угода – лише тимчасове вирішення проблеми, а Україна потребує повного розблокування портів. Це рішення допоможе знизити світові ціни на зерно та продукцію гірничо-металургійного комплексу, тому Україна закликає всіх партнерів та міжнародні організації приєднатися до забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі.