УПЦ МП хоче проводити богослужіння в Лаврі. Суд ухвалив рішення
Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на сьогоднішнє засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання
Суд не задовольнив вимогу Української православної церкви Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.
«Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі», – написав Ткаченко.
Ткаченко повідомив, що сьогодні, 13 червня, в Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод представникам УПЦ МП у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.
Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання через необґрунтованість.
Суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ МП.
Нагадаємо, 5 червня спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.
До слова, Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області. У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України.
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