УПЦ МП хоче проводити богослужіння в Лаврі. Суд ухвалив рішення

У Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника

Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на сьогоднішнє засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання

Суд не задовольнив вимогу Української православної церкви Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

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«Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що сьогодні, 13 червня, в Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод представникам УПЦ МП у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.

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Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання через необґрунтованість.

Суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ МП.

Нагадаємо, 5 червня спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.

До слова, Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області. У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України.