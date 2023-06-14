Постачання військової техніки та тренування воїнів: Шмигаль провів переговори з Моравецьким

Сторони скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні

Сьогодні, 14 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Сторони обговорили військові допомогу Україні. Про це главу уряду повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шмигаль зазначив, що подякував прем'єру Польщі за надану гуманітарну допомогу для українських рятувальників. «Насамперед подякував за надання допомоги для ДСНС у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС. Цінуємо вагому оборонну підтримку Польщі», – написав прем’єр.

Також Шмигаль та Моравецький обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні. Розраховуємо за її підсумками на нові домовленості та конкретні проекти», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги. Також раніше Моравецький повідомив, що Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території.