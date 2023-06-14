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Постачання військової техніки та тренування воїнів: Шмигаль провів переговори з Моравецьким

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачання військової техніки та тренування воїнів: Шмигаль провів переговори з Моравецьким
Сторони обговорили військові допомогу Україні
фото скріншот відео

Сторони скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні

Сьогодні, 14 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Сторони обговорили військові допомогу Україні. Про це главу уряду повідомив у Telegram.

Шмигаль зазначив, що подякував прем'єру Польщі за надану гуманітарну допомогу для українських рятувальників. «Насамперед подякував за надання допомоги для ДСНС у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС. Цінуємо вагому оборонну підтримку Польщі», – написав прем’єр.

Також Шмигаль та Моравецький обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових.

«Скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні. Розраховуємо за її підсумками на нові домовленості та конкретні проекти», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги. Також раніше Моравецький повідомив, що Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території. 

Теги: Польща міністр військові Денис Шмигаль переговори війна

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