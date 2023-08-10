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У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
Протестуючі активно використовують російський прапор
фото з відкритих джерел

Кравці з Нігеру не встигають виготовляти російські триколори через ажіотажний попит на прапори

Після військового перевороту, що стався наприкінці липня в Нігері, у країні стався бум на російські прапори. Місцеві мешканці дуже охоче купують цей символ країни-агресора, пише Reuters.

«Прапори почали користуватися попитом з того часу, як президента Мохаммеда Базума було повалено наприкінці минулого місяця внаслідок військового перевороту», – йдеться у статті.

Нагадаємо, за кілька днів після зміни режиму в Нігері було помічено, як протестувальники, які виступають за державний переворот, розмахують російським прапором під час демонстрацій на вулицях постраждалої від кризи країни. ЗМІ повідомляли, що в столиці Ніамея демонстрантів бачили з російськими прапорами. По всій Західній Африці підтримка Росії зросла на тлі антифранцузських настроїв. 

Кравець Умару, який працює у столиці Ніамеї, розповів, що після перевороту зробив кілька десятків російських прапорів.

«Останнім часом люди приходять до моєї майстерні, щоб зробити прапори Нігеру, Малі, Буркіна-Фасо та Гвінеї. У день мітингу на національному на стадіоні, наприклад, багато людей приїхало шити прапори, але особливо російський», – каже він. 

Інший мешканець розповів журналістам, що купив тканину трьох кольорів, щоб пошити собі триколор. Видання зазначає, що останні роки в багатьох країнах Західної Африки зріс рівень підтримки Росії серед населення.

 Нагадаємо, 26 липня військовослужбовці Нігеру повідомили, що діючого президента країни Мохамеда Базума було відсторонено від влади. Держпереворот очолив командувач президентської гвардії генерал Абдурахман Тчіані.

Чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер, де нещодавно відбувся державний переворот. Про це повідомляє французьке видання RFI.

Зазначається, що наразі дипломати та офіційні особи, які перебувають у столиці Нігерії, не виключають військового вторгнення до Нігеру.

«Така операція все ще розглядатиметься, навіть якщо всі зусилля будуть спрямовані на деескалацію та вихід із кризи шляхом діалогу», – пише видання.

У матеріалі також сказано, що Нігерія готова стати лідеркою такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо в цьому буде потреба. Крім того, станом на зараз своїх солдатів у Нігер готові направити Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.

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Теги: переворот населення Нігерія

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