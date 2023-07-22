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Центр нацспротиву повідомив, як росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях

Діана Гасюк
glavcom.ua
Центр нацспротиву повідомив, як росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях
«Вибори» відбудуться з  31 серпня по 10 вересня
фото з відкритих джерел

У вересні у Росії відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві «вибори», які ворог планує провести й на ти тимчасово окупованих територіях

Окупанти готують «виїзні вибори», і дострокові, і «класичне голосування» у дільницях.  Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«У вересні у РФ відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві «вибори», яку ворог планує провести й на тимчасово окупованих територіях.

Проте місцеве населення, яке проігнорувало «референдум» у 2022 році, не збирається йти і на «вибори» країни-терориста. Відтак окупанти як й рік тому планують провести «виїзні вибори», а сам процес розтягнути у днях.

Зазначається, що «вибори» відбудуться з  31 серпня по 10 вересня.

«Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома»

Нагадаємо, майже весь світ не визнав результатів «референдуму» й такі вибори у РФ не є легітимним процесом. Кожен хто допомагає організувати вибори, або є кандидатом на ТОТ буде нести відповідальність перед українським правосуддям.

Також Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні. 

До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

 

Теги: окупанти вибори референдум населення росіяни

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