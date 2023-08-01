Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів

За підрахунками Української зернової асоціації, в Україні навіть перед війною було менше 40 млн жителів

Зараз в Україні проживає приблизно 27-28 млн людей. Про це «Главкому» розповів президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

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За деякими методиками підрахування спожитого та використаного продукту, можна вирахувати, скільки людей проживає в Україні. Проте Горбачьов зазначає: навіть перед повномасштабною війною в Україні було менше 40 млн жителів.

«Перед війною ми робили розрахунки, і, за нашими оцінками, в Україні вже тоді проживало близько 35 млн, а не 42 млн», – заявив він.

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Горбачьов додав, що через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання дуже сильно змінився.

Нагадаємо, що в березні ООН порахувала, скільки українських біженців перебуває у Європі. З початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну до країн Європи виїхало понад 8,1 млн українських біженців.

До слова, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24-32 млн осіб. Такий прогноз дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Оцінка чисельності населення України на 1 січня 2023 року складає 28–34 млн осіб, якщо брати Україну в кордонах 1 січня 2022 року (офіційні дані Держстату на 1 січня 2022 року – 41,2 млн).

В Україні за шість місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей – це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилося 135 тисяч 79 дітей. І це менше, ніж у відповідний період минулого року.

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Аналітики зазначають, що показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабна війна призвела до найбільшої кризи – зараз найбільший спад народжуваності за час незалежності.