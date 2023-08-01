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Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
Через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання продуктів дуже сильно змінився
фото з відкритих джерел

За підрахунками Української зернової асоціації, в Україні навіть перед війною було менше 40 млн жителів

Зараз в Україні проживає приблизно 27-28 млн людей. Про це «Главкому» розповів президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

За деякими методиками підрахування спожитого та використаного продукту, можна вирахувати, скільки людей проживає в Україні. Проте Горбачьов зазначає: навіть перед повномасштабною війною в Україні було менше 40 млн жителів.

«Перед війною ми робили розрахунки, і, за нашими оцінками, в Україні вже тоді проживало близько 35 млн, а не 42 млн», – заявив він.

Горбачьов додав, що через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання дуже сильно змінився.

Нагадаємо, що в березні ООН порахувала, скільки українських біженців перебуває у Європі. З початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну до країн Європи виїхало понад 8,1 млн українських біженців.

До слова, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24-32 млн осіб. Такий прогноз дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Оцінка чисельності населення України на 1 січня 2023 року складає 28–34 млн осіб, якщо брати Україну в кордонах 1 січня 2022 року (офіційні дані Держстату на 1 січня 2022 року – 41,2 млн).

В Україні за шість місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей – це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилося 135 тисяч 79 дітей. І це менше, ніж у відповідний період минулого року. 

Аналітики зазначають, що показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабна війна призвела до найбільшої кризи – зараз найбільший спад народжуваності за час незалежності.

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Теги: зерно українці Україна населення

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