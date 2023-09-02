У Польщі знята з виборів кандидатка попросила вибачення у Путіна

Зих опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій засудила дії Путіна, але потім передумала

Малгожата Зих перепросила президента РФ, бо раніше назвала його воєнним злочинцем

Знята з виборів кандидатка від Польської селянської партії (PSL) Малгожата Зих попросила вибачення у президента РФ Володимира Путіна за те, що назвала його воєнним злочинцем. Про це повідомляє Polsat News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Зих опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій засудила дії Путіна, назвала їх злочином і таким чином виконала ультиматум голови партії, щоб потрапити у виборчий список.

Однак уже в п'ятницю стало відомо, що Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили, які між собою уклали виборчий сенатський пакт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В суботу вона розмістила ще один пост у соцмережах, в якому заперечила, що президент РФ Володимир Путін є воєнним злочинцем і навіть перепросила в нього, що назвала його так у своїй попередній заяві.

«Не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям називати президента Росії Владіміра Путіна «воєнним злочинцем», оскільки досі немає вироку Міжнародного кримінального суду, перед яким він звинувачується у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії», – написала вона.

«Також не можна засуджувати іншу людину, бо це може зробити тільки Бог. Кожна людина, поки вона жива, має право на навернення і спасіння. Тому, щоб мати чисте сумління, я прошу вибачення у президента Росії Владіміра Путіна за те, що назвала його у своїй заяві від 30 серпня цього року «воєнним злочинцем», – додала вона.

Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату у 2019 році за списком ультраправої партії «Конфедерація» й тісно співпрацювала з депутатом групи, відомим скандальними українофобськими заявами, Гжегожем Брауном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також журналісти вказують, що у тому-таки 2019-му Зих була співорганізаторкою конференції «Стоп українізації Польщі».

У своєму останньому твіті вже після зняття з виборчих списків політикиня риторично спитала в посла України Василя Зварича, «чи визнає він ОУН/УПА злочинною організацією, а Степана Бандеру – злочинцем».

Нагадаємо, спонсорами фестивалю Easy Busy Fest, який мав відбутися 26 серпня на території Літнього Парку Прогресії у Варшаві, виступили підприємці, пов'язані з РФ. Після грандіозного скандалу в соцмережі подію було скасовано.