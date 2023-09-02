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У Польщі знята з виборів кандидатка попросила вибачення у Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі знята з виборів кандидатка попросила вибачення у Путіна
Зих опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій засудила дії Путіна, але потім передумала
фото: polsatnews.pl

Малгожата Зих перепросила президента РФ, бо раніше назвала його воєнним злочинцем

Знята з виборів кандидатка від Польської селянської партії (PSL) Малгожата Зих попросила вибачення у президента РФ Володимира Путіна за те, що назвала його воєнним злочинцем. Про це повідомляє Polsat News.

Раніше Зих опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій засудила дії Путіна, назвала їх злочином і таким чином виконала ультиматум голови партії, щоб потрапити у виборчий список.

Однак уже в п'ятницю стало відомо, що Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили, які між собою уклали виборчий сенатський пакт.

В суботу вона розмістила ще один пост у соцмережах, в якому заперечила, що президент РФ Володимир Путін є воєнним злочинцем і навіть перепросила в нього, що назвала його так у своїй попередній заяві.

«Не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям називати президента Росії Владіміра Путіна «воєнним злочинцем», оскільки досі немає вироку Міжнародного кримінального суду, перед яким він звинувачується у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії», – написала вона.

«Також не можна засуджувати іншу людину, бо це може зробити тільки Бог. Кожна людина, поки вона жива, має право на навернення і спасіння. Тому, щоб мати чисте сумління, я прошу вибачення у президента Росії Владіміра Путіна за те, що назвала його у своїй заяві від 30 серпня цього року «воєнним злочинцем», – додала вона.

Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату у 2019 році за списком ультраправої партії «Конфедерація» й тісно співпрацювала з депутатом групи, відомим скандальними українофобськими заявами, Гжегожем Брауном.

Також журналісти вказують, що у тому-таки 2019-му Зих була співорганізаторкою конференції «Стоп українізації Польщі».

У своєму останньому твіті вже після зняття з виборчих списків політикиня риторично спитала в посла України Василя Зварича, «чи визнає він ОУН/УПА злочинною організацією, а Степана Бандеру – злочинцем».

Нагадаємо, спонсорами фестивалю Easy Busy Fest, який мав відбутися 26 серпня на території Літнього Парку Прогресії у Варшаві, виступили підприємці, пов'язані з РФ. Після грандіозного скандалу в соцмережі подію було скасовано. 

 

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