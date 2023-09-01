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Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору
фото: Polsat News

Державний прикордонний комітет заявив, що польський військовий гелікоптер Мі-24 перетнув державний кордон на дуже низькій висоті

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору. Про це повідомляє Polsat News.

«Польський військовий гелікоптер Мі-24 перетнув державний кордон на дуже низькій висоті, пролетів на глибину до 1,2 км вглиб Білорусі, а потім повернув назад», – йдеться в повідомленні Держприкордонкомітету.

«Це брехня і провокації білоруської сторони», – прокоментував речник Оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський.

Він запевнив, що командування розслідувало це питання. «Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – пояснив він. 

Як повідомлялося, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».

Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де «порушував» повітряний простір.

Нагадаємо, що Польща пригрозила «повністю відрізати» Білорусь від Європи. Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».

Теги: гелікоптер кордон Білорусь Польша

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