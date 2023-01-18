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Путін готується до тривалої війни. У НАТО назвали фактори

Ірина Глотова
glavcom.ua
Путін готується до тривалої війни. У НАТО назвали фактори
У НАТО говорять, що 2023 рік буде для країни важким
фото: defence-ua.com

Заступник генерального секретаря НАТО передбачає важкий рік для України

Війна Росії проти України навряд чи закінчиться найближчим часом, вважає заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Про це він сказав перед початком засідання Військового комітету НАТО, яке відбувається сьогодні у Брюсселі.

«Путін готується до довгої війни», – заявив він. За словами Джоане, на користь цього говорять декілька факторів: нещодавня мобілізація понад 200 тис. російських військовослужбовців, збільшення обсягів виробництва власної зброї, а також темпи закупівлі озброєння в інших країнах – зокрема Іран.

У зв'язку з цим, заступник генерального секретаря НАТО попередив, що у воєнному відношенні «2023 буде важким» і закликав «підтримувати Україну доти, поки це необхідно».

Нагадаємо, Мірча Джоане також попередив про те, що НАТО зміцнює східний фланг. У найкоротші терміни забезпечить розширення бойових груп альянсу на східному фланзі до бригадного рівня. 

А також заступник генерального секретаря НАТО висловив думку, що країни альянсу мають збільшити виробництво військової техніки та боєприпасів для захисту України та забезпечення власної безпеки.

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Теги: НАТО озброєння путін

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