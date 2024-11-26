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Міноборони РФ визнало ураження ракетами Atacms аеродрому та ППО на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони РФ визнало ураження ракетами Atacms аеродрому та ППО на Курщині
23 листопада та 25 листопада українські військові вдарили по РФ ракетами Atacms
фото: Telegram/Міноборони РФ

Російське оборонне відомство пообіцяло відповідь на удари Сил оборони

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний». Про це йдеться у заяві російського оборонного відомства.

Зазначається, що 23 листопада українські військові завдали удару ракетами Atacms по позиції зенітно-ракетного комплексу С-400. Нібито російська ППО збила три ракети, натомість дві – досягнули своїх цілей. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала радіолокаційна станція, також є поранені російські військовослужбовці.

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23 листопада та 25 листопада українські військові вдарили по РФ ракетами Atacms
фото: Telegram/Міноборони РФ

Вже 25 листопада українські воїни знову вдарили ракетами Atacms по Курщині, влучивши по аеродрому «Курськ-Східний». За словами пресслужби російського відомства, ППО нібито перехопила сім ракет, а одна все ж влучила в ціль. Як повідомляє Міноборони унаслідок удару двоє росіян зазнали осколкових поранень, а також є «незначні руйнування» об’єктів інфраструктури.

«Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети Atacms для ударів по цілях у Курській області Росії.

Раніше у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт».

До слова, у ніч проти 24 листопада Сили оборони уразили позиції зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку шостої армії РФ на Курщині.

Також повідомлялося, що Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області РФ. Про це пише видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної американським Інститутом вивчення війни (ISW).

На цій мапі позначено близько 200 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет Atacms і британських Storm Shadow з дальністю 300 км і 250 км відповідно. Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти. Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною.

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Теги: Міноборони РФ обстріл Курщина ракета ЗСУ аеродром

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