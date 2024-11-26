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Росія не потрапила до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія не потрапила до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
Засідання Організації із заборони хімічної зброї
фото: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Facebook

Другий рік поспіль РФ не вдається потрапити до складу Виконавчої Ради

Росія не змогла потрапити до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2025-2027 роки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Україна привітала з обранням до складу ради Чехію і Північну Македонію. Під час голосування представників 140 держав Чеська Республіка набрала 128 голосів, а Північна Македонія – 86. За Росію віддали свої голоси 56 представників.

МЗС зазначило, що РФ уже другий рік поспіль не вдається потрапити до складу Виконавчої Ради ОЗХЗ.

«Сьогоднішнє голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій», – заявили у міністерстві.

У МЗС переконані, що передані нещодавно Україною докази, а саме російська граната типу РГ-Во та відповідні зразки грунту, стали важливим аргументом на користь усунення держави-агресора від роботи у Виконавчій раді Організації про заборону хімічної зброї.

«Україна має достатньо доказів порушень Росією норм Конвенції про заборону хімічної зброї та продовжить залучати міжнародне співтовариство до рішучої протидії агресору та його протиправним діям, зокрема завдяки незалежній та експертній роботі ОЗХЗ», – зазначили у мінітерстві.

Сьогодні міжнародне співтовариство продемонструвало, що Російська Федерація не уникне справедливої відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема Конвенції про заборону хімічної зброї, наголошує МЗС України. 

Нагадаємо,19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». Про це стало відомо із документа, опублікованого на порталі правової інформації. У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним.

Теги: росія Північна Македонія

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