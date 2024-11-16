Чому Путіну вигідні перемовини? Заява Зеленського

Зеленський: Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім. Але це не значить, що він не хоче сідати (за стіл переговорів, – «Главком») з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно – сідати, розмовляти і не домовлятись, я б так сказав, що вигідно Путіну», – йдеться у заяві.

Водночас Зеленський зауважив, що Путіну не вигідно домовлятися:

«Перед усім уявіть собі, що він фактично невиїзний у цивілізований світ. Щоб розмовляти і домовлятись – це значить виїзд кудись, а значить (виїзд, – «Главком») треба розблокувати. Це руйнація, знову таки, ізоляції, яка була побудована цивілізованим світом (навколо диктатора, – «Главком») через вбивства українців. Це кроки по деізоляційному процесу Путіна як політика, тобто йому вигідно сідати (за стіл переговорів, – «Главком»), а ось домовлятись – йому невигідно».

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.