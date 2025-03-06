Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Країна, яка оплачує Starlink Україні, попередила про велику кризу міжнародних відносин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Країна, яка оплачує Starlink Україні, попередила про велику кризу міжнародних відносин
Польща заявила, що й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink
фото: Армія Інформ

Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink

Якщо американський мільярдер Ілон Маск вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує «велику міжнародну кризу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова польського міністра цифрових технологій Кшиштофа Гавковського, якого цитує Euractiv.

Міністр нагадав, що Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink.

«Я не можу уявити ситуації, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані», – сказав він.

Водночас Гайковський повідомив, що Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомляла, що американська сторона, у контексті тиску на Україну, порушила питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. У самій компанії заявляли, що є «повністю відданими» щодо надання послуг Україні.

Міністра оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна знайде альтернативу в разі відключення Starlink.

А нещодавно стало відомо, що французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink.

Eutelsat (який є власником системи OneWeb) заявив, що має обладнання, яке може бути «швидко розгорнуте в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктури».

Теги: Польща інтернет Україна Ілон Маск Starlink відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія вирішила спробувати зробити власний Starlink
В Італії може з'явитись альтернатива супутниковій системі Starlink
21 лютого, 11:30
Starlink це супутникова платформа, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернету
Через непідписану угоду про корисні копалини США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні
22 лютого, 02:51
Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні
Маск зробив заяву щодо можливого відключення Starlink в Україні
22 лютого, 22:15
Термінали Starlink забезпечують критично важливий зв'язок для української армії на фронті
Польща передасть Україні додаткові термінали Starlink
25 лютого, 12:50
Раніше стало відомо, що польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink для України
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
25 лютого, 19:24
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
22 лютого, 11:11
Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
22 лютого, 18:36
Міноборони про можливу загрозу відключення Starlink: Альтернатива є
Міноборони про можливу загрозу відключення Starlink: Альтернатива є
23 лютого, 15:45
Eutelsat уточнює, що використовувати можуть два типи супутників
Стало відомо, якою може бути альтернатива Starlink в Україні
4 березня, 16:20

Телеком

Країна, яка оплачує Starlink Україні, попередила про велику кризу міжнародних відносин
Країна, яка оплачує Starlink Україні, попередила про велику кризу міжнародних відносин
У «Дії» з’явиться окремий профіль для військових
У «Дії» з’явиться окремий профіль для військових
«Укренерго» запустило застосунок, який показує ситуацію зі світлом у реальному часі
«Укренерго» запустило застосунок, який показує ситуацію зі світлом у реальному часі
Microsoft закриє Skype: названо дату
Microsoft закриє Skype: названо дату
Google змінить спосіб входу до Gmail
Google змінить спосіб входу до Gmail
У затосунку «Резерв+» стався технічний збій
У затосунку «Резерв+» стався технічний збій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
42K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
33K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
32K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
16K
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua