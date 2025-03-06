Країна, яка оплачує Starlink Україні, попередила про велику кризу міжнародних відносин

Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink

Якщо американський мільярдер Ілон Маск вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує «велику міжнародну кризу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова польського міністра цифрових технологій Кшиштофа Гавковського, якого цитує Euractiv.

Міністр нагадав, що Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink.

«Я не можу уявити ситуації, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані», – сказав він.

Водночас Гайковський повідомив, що Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомляла, що американська сторона, у контексті тиску на Україну, порушила питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. У самій компанії заявляли, що є «повністю відданими» щодо надання послуг Україні.

Міністра оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна знайде альтернативу в разі відключення Starlink.

А нещодавно стало відомо, що французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink.

Eutelsat (який є власником системи OneWeb) заявив, що має обладнання, яке може бути «швидко розгорнуте в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктури».