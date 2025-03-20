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Німеччина відкрила посольство в Сирії після 13-річної паузи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина відкрила посольство в Сирії після 13-річної паузи
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала у Дамаск
фото: dpa

Посольство було закрито у 2012 році після початку громадянської війни

Через три місяці після повалення сирійського диктатора Башара Асада Німеччина відновила роботу посольства в Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок відкрила посольство під час свого візиту до столиці Дамаска. Воно ще не повністю функціонує і поки закрите для німецьких громадян.

«Посольство в Дамаску закрито до подальших розпоряджень. У надзвичайних ситуаціях громадянам Німеччини в Сирії не може бути надана консульська допомога», – йдеться на сайті посольства.

У Бейруті Бербок зустрілася з новим ліванським президентом, генералом Джозефом Халілем Ауном.

Раніше повідомлялося, що у Сирії озброєні люди, яких пов’язують з поваленим режимом Башара аль-Асада, здійснили раптові напади на портове місто Латакія та інші райони, убивши десятки людей.

Нагадаємо, минулого року у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття. 

Утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

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Теги: дипломатія посольство Анналена Бербок Німеччина Сирія

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