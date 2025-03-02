США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції
У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами
Американські військові провели операцію в Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених командирів джихадистського угруповання «Хуррас ад-Дін» («ХаД»), що має зв’язки з «Аль-Каїдою». Ціль знищили внаслідок авіаудару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акаунт у X Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Як зазначили у військовому відомстві США, операція відбулася ще 23 лютого на північному заході Сирії. За даними CENTCOM, американські сили завдали високоточного авіаудару, в результаті якого загинув Мухаммед Юсуф Зія Талай – один із лідерів «Хуррас ад-Дін», сирійського відгалуження «Аль-Каїди».
У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами, які намагаються організовувати атаки проти мирного населення, військових США, їхніх партнерів і союзників як у регіоні, так і за його межами.
Командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що американські сили продовжать переслідувати терористів, щоб забезпечити безпеку своєї країни, а також союзників і партнерів.
Окрім того, CENTCOM опублікував відеозапис операції. На кадрах, знятих з повітря, видно момент влучання ракети в автомобіль, що рухався дорогою. Після удару транспортний засіб зупиняється.
CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria
On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne
Нагадаємо, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EurAsian Times.
«Представник оборонного відомства підтвердив: очікується, що система буде розгорнута до кінця 2025 фінансового року. Сполучені Штати ведуть гонку з високими ставками щодо розробки та розгортання гіперзвукової зброї, а також працюють над системами захисту від неї», – йдеться у публікації.
EurAsian Times зазначає, що і Китай, і Росія «агресивно розвивають технологію гіперзвукових ракет», проводячи масштабні випробування та впроваджуючи нові можливості. Армійська програма LRHW є ключовим компонентом зусиль США, щоб не відставати від цих подій.
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