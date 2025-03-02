Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції
Лідер філії «Аль-Каїди» в Сирії загинув внаслідок авіаудару
скріншот з відео

У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами

Американські військові провели операцію в Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених командирів джихадистського угруповання «Хуррас ад-Дін» («ХаД»), що має зв’язки з «Аль-Каїдою». Ціль знищили внаслідок авіаудару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акаунт у X Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у військовому відомстві США, операція відбулася ще 23 лютого на північному заході Сирії. За даними CENTCOM, американські сили завдали високоточного авіаудару, в результаті якого загинув Мухаммед Юсуф Зія Талай – один із лідерів «Хуррас ад-Дін», сирійського відгалуження «Аль-Каїди».

У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами, які намагаються організовувати атаки проти мирного населення, військових США, їхніх партнерів і союзників як у регіоні, так і за його межами.

Командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що американські сили продовжать переслідувати терористів, щоб забезпечити безпеку своєї країни, а також союзників і партнерів.

Окрім того, CENTCOM опублікував відеозапис операції. На кадрах, знятих з повітря, видно момент влучання ракети в автомобіль, що рухався дорогою. Після удару транспортний засіб зупиняється.

Нагадаємо, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EurAsian Times.

«Представник оборонного відомства підтвердив: очікується, що система буде розгорнута до кінця 2025 фінансового року. Сполучені Штати ведуть гонку з високими ставками щодо розробки та розгортання гіперзвукової зброї, а також працюють над системами захисту від неї», – йдеться у публікації.

EurAsian Times зазначає, що і Китай, і Росія «агресивно розвивають технологію гіперзвукових ракет», проводячи масштабні випробування та впроваджуючи нові можливості. Армійська програма LRHW є ключовим компонентом зусиль США, щоб не відставати від цих подій. 

Теги: Сирія США військові армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Джужина Ердогана (ліворуч) вперше прийняла дружину президента Сирії
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо
5 лютого, 11:15
Мойсюк тривалий час був заступником ексголовнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного
Зеленський звільнив Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки
7 лютого, 15:49
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
6 лютого, 14:12
На одному з підприємств ОПК Джузеппе Каво Драгоне ознайомився з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї
Зеленський показав голові Військового комітету НАТО українську далекобійну зброю
8 лютого, 22:45
Міноборони роповіло, як повернутися з СЗЧ
Як повернутися з СЗЧ: покрокова інструкція від Міноборони
15 лютого, 04:36
Українські захисники відбили штурм ворожої піхоти
Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)
18 лютого, 11:35
Зеленський: Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом: коли відбудеться
26 лютого, 21:07
Туреччина, яка має другу армію в НАТО після США, може полегшити зусилля європейських союзників, які хочуть відправити своїх миротворців до України
Туреччина «відкрита» для надання військ для миротворчих сил в Україні
27 лютого, 17:10

Соціум

На Філіппінах акули напали на російських дайверів
На Філіппінах акули напали на російських дайверів
США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції
США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції
Скандал з костюмом. Нові деталі провокації проти Зеленського
Скандал з костюмом. Нові деталі провокації проти Зеленського
«Українські» акції протесту в США: головне за ніч
«Українські» акції протесту в США: головне за ніч
Норвезький нафтовий гігант відмовляється постачати паливо Збройним силам США через конфлікт Трампа та Зеленського
Норвезький нафтовий гігант відмовляється постачати паливо Збройним силам США через конфлікт Трампа та Зеленського
Демонстранти в США порадили віцепрезиденту Венсу «кататися на лижах у Росії» (відео)
Демонстранти в США порадили віцепрезиденту Венсу «кататися на лижах у Росії» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
437K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
134K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
72K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
47K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua