США ліквідували одного з лідерів філії «Аль-Каїди» в Сирії: опубліковано відео операції

У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами

Американські військові провели операцію в Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених командирів джихадистського угруповання «Хуррас ад-Дін» («ХаД»), що має зв’язки з «Аль-Каїдою». Ціль знищили внаслідок авіаудару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акаунт у X Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили у військовому відомстві США, операція відбулася ще 23 лютого на північному заході Сирії. За даними CENTCOM, американські сили завдали високоточного авіаудару, в результаті якого загинув Мухаммед Юсуф Зія Талай – один із лідерів «Хуррас ад-Дін», сирійського відгалуження «Аль-Каїди».

У США наголосили, що цей удар став частиною зусиль американських військових і їхніх союзників у боротьбі з терористами, які намагаються організовувати атаки проти мирного населення, військових США, їхніх партнерів і союзників як у регіоні, так і за його межами.

Командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що американські сили продовжать переслідувати терористів, щоб забезпечити безпеку своєї країни, а також союзників і партнерів.

Окрім того, CENTCOM опублікував відеозапис операції. На кадрах, знятих з повітря, видно момент влучання ракети в автомобіль, що рухався дорогою. Після удару транспортний засіб зупиняється.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

Нагадаємо, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EurAsian Times.

«Представник оборонного відомства підтвердив: очікується, що система буде розгорнута до кінця 2025 фінансового року. Сполучені Штати ведуть гонку з високими ставками щодо розробки та розгортання гіперзвукової зброї, а також працюють над системами захисту від неї», – йдеться у публікації.

EurAsian Times зазначає, що і Китай, і Росія «агресивно розвивають технологію гіперзвукових ракет», проводячи масштабні випробування та впроваджуючи нові можливості. Армійська програма LRHW є ключовим компонентом зусиль США, щоб не відставати від цих подій.