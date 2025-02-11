У США хочуть продовжити ленд-ліз для України на 2025 рік

Джо Вілсон: Приведіть Росію до столу через американську силу!

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон планує внести до Конгресу законопроєкт про продовження програми ленд-лізу для України на 2025 рік. Він вважає, що цей крок допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів. Про це Джо Вілсон написав у соціальні мережі Х.

Конгресмен має намір представити законопроєкт Freedom First Lend-Lease Act («Закон про свободу насамперед: ленд-ліз»). Документ передбачає надання президенту США повноважень для постачання союзникам, зокрема Україні, необхідної зброї для протистояння російській агресії.

«Сьогодні я представлю Freedom First Lend-Lease Act, щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна, як Байден мав це зробити давно. Приведіть Росію до столу через американську силу!», – написав Вілсон у соціальні мережі Х.

Він також наголосив, що США давно мали посилити військову підтримку України, щоб змусити Росію до переговорів через демонстрацію американської сили.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни між Україною та Росією, які планує представити президентові США вже в найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

Келлог планує зібрати думки офіційних осіб під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться у п’ятницю. Окрім того, він відвідає Київ та інші європейські столиці, проте візит до Москви не передбачений. За даними джерел Bloomberg, ці варіанти можуть стати основою для потенційних переговорів президента США з Володимиром Зеленським та Путіном.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну. Про це очільник країни заявив під час спільного з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає «Укрінформ».

Глава держави додав, що команди України та США працюють також і над двосторонньою зустріччю із самим президентом Трампом.