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Невістка президента США заявила, що американці «повинні цілувати ноги» Трампу та Маску

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Невістка президента США заявила, що американці «повинні цілувати ноги» Трампу та Маску
Лара Трамп вважає, що Дональд Трамп та Ілон Маск багато зробили для США
фото з відкритих джерел

Лара Трамп, дружина Еріка Трампа, вважає, що громадяни США повинні проявити вдячність Дональду Трампу та Ілону Маску за масові чистки персоналу федеральних установ та зусилля щодо скорочення витрат

Невістка президента США Лара Трамп заявила, що американці «повинні цілувати ноги» її Трампу та Ілону Маску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її інтерв’ю на каналі Fox News.

Лара Трамп, колишня співголова Національного комітету Республіканської партії, заявила, що громадяни США повинні проявити вдячність Дональду Трампу та Ілону Маску за масові чистки персоналу федеральних установ та зусилля щодо скорочення витрат.

Люди повинні цілувати ноги Ілону Маску і Дональду Трампу за те, що ці дві людини дійсно це зробили, – заявила Лара Трамп.

Зазначимо, що через оптимізацію кадрів помилково звільнили працівників ядерної безпеки та експертів, які працюють над контролем спалаху пташиного грипу.

Нагадаємо, під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пише Politico, зустріч відбулась після серії масових звільнень й погроз на адресу держслужбовців з боку Маска, який очолює Департамент урядової ефективності (DOGE). Дії департаменту зіткнулись з опором у суді, а також критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

«Послання президента є першим значним кроком, спрямованим на звуження повноважень Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реалізації повинні приймати секретарі Кабінету міністрів», – зазначає видання.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав нову Tesla Model S у дворі Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг очільника США.

Раніше стало відомо, що Трамп має намір придбати новенький автомобіль, щоб висловити підтримку Ілону Маску. Ймовірно, саме цю машину показав 11 березня, Трамп.

«По-перше, це чудовий продукт – найкращий, який тільки може бути, а по-друге, тому що Ілон Маск присвятив свою енергію і своє життя цій справі, і я вважаю, що до нього ставляться дуже несправедливо», – заявив Трамп.

Ілон Маск ж додав, що «завдяки чудовій політиці президента Трампа та його адміністрації, а також як вияв віри в Америку, Tesla подвоїть виробництво автомобілів у Сполучених Штатах протягом наступних двох років».

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск президент

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