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Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася – CNN

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася – CNN
Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України
фото: Grigori Dukor/Reuters/Scanpix

Черговий раунд переговорів між США та РФ може відбутися вже найближчими тижнями також в одній з держав Перської затоки

Темпи підготовки майбутньої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посилились. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CNN.

Зазначається, що наразі публічно нічого не оголошено, але в приватному порядку ведуться розмови про зустріч Трампа і Путіна, яка обговорювалась раніше, і тепер її підготовка – прискорена.

Крім цього, за словами співрозмовників журналістів, суперечка Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого нібито стала додатковим стимулом для того, щоб черговий раунд переговорів щодо відновлення відносин між США та РФ відбувся вже найближчими тижнями, можливо, також в одній з держав Перської затоки.

Як заявив CNN представник Кремля з економічних питань на переговорах Кирило Дмитрієв співпраця РФ зі США може «включати певні енергетичні угоди», але жодних деталей він не навів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися. Президент США впевнений, що Путін не буде відновлювати війну в Україні, якщо вдасться досягти перемир’я.

До слова, президент США вважає, що Зеленський має перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир.

Як відомо, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Після сварки Трампа та Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, а потім доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.

«Главком» зібрав заяви Трампа, які він зробив, коли вийшов до журналістів.

Раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в будь-який момент, коли йому буде зручно. Пєсков зазначив, що Росія радо зустріне американського лідера в день святкування Дня Перемоги – 9 травня. 

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Теги: США росія Дональд Трамп путін

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