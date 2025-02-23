Рубіо заявив, що США готують в ООН «знакову» резолюцію

Держсекретар США Рубіо зазначив, що їхній документ мають підтримати усі члени ООН

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що США запропонують ООН «знакову» резолюцію, яка окреслить шлях до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Рубіо.

У соціальній мережі Х держсекретар США опубілкував допис, в якому зазначив, що завтра, 24 лютого до третьої річниці з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, США запропонують ООН «знакову» резолюцію, яка окреслить шлях до миру.

.@POTUS is committed to ending the Russia-Ukraine war. On Monday, three years since the Russia-Ukraine war, the U.S. will propose to the United Nations a landmark resolution the entire @UN membership should support in order to chart a path to peace. https://t.co/qf0dLYfmAj — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025

«Президент США виступає за припинення російсько-української війни. У понеділок, через три роки з початку російсько-української війни, США запропонують ООН знакову резолюцію, яку мають підтримати усі члени ООН, щоб накреслити шлях до миру», – написав Рубіо.

Раніше ми писали, що посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США «хорошим кроком». Анонімний російський дипломат сказав, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії. Натомість Сполучені Штати пропонують свій варіант, в якому немає звинувачень Кремля.

Також ми писали, що політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі відповідаючи на запитання, чи США стануть співавторами резолюції, сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення».

Раніше повідомлялось, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні.

До того ж, газета Financial Times писала, що Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.