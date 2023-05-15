Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ілон Маск зіткнувся з критикою через обмеження роботи Twitter у Туреччині: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ілон Маск зіткнувся з критикою через обмеження роботи Twitter у Туреччині: деталі
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Ілон Маск вирішив обмежити твіти в Туреччині під час напружених президентських виборів

Напередодні президентських виборів у Туреччині Twitter заблокував деякі дописи на території країні, що, на думку критиків, є капітуляцією перед закликом до цензури з боку турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це пише Vanity Fair.

«У відповідь на судовий процес і для того, щоб Twitter залишався доступним для мешканців Туреччини, сьогодні ми вжили заходів щодо обмеження доступу до деякого контенту в Туреччині», – йдеться у дописі з акаунту Twitter із глобальних зв'язків з урядом, опублікованому вранці 13 травня.

В іншому твіті зазначалося, що контент з обмеженим доступом залишиться видимим для решти світу, пише видання.

Як зауважують автори публікації, за 20 років свого перебування на посаді президента Туреччини, Ердоган послідовно посилював свою владу та поступово підривав ключові демократичні інституції. Тому надзвичайно важливим є результат виборів, які можуть визначити подальший шлях країни – до демократії чи до авторитарного правління одного чоловіка. В цьому контексті вибори можна розглядати як референдум про майбутнє Туреччини.

«За день до вирішальних виборів у Туреччині Twitter, схоже, погоджується з вимогами автократичного правителя країни Ердогана і цензурує виступи на платформі. З огляду на повну відсутність прозорості у Twitter, важко уникнути висновку про те, що обіцянки Маска про свободу слова знову відпали», – написав у своєму блозі конгресмен від Каліфорнії Адам Шифф у відповідь на цю новину.

Twitter не пояснив, які саме облікові записи були обмежені, але з турецького новинного сайту Turkish Minute стало відомо, що серед цензурованих акаунтів були облікові записи курдського бізнесмена Мухаммеда Якута, який стверджував, що Ердоган і його союзники спробували здійснити державний переворот у 2016 році, а також журналіста Гювена, який повідомляв про корупційні схеми в країні.

«Те, що Twitter поступився Тайїпу Ердогану, – це ганьба для демократії та свободи слова», – заявив Гювен в інтерв'ю виданню.

Водночас гендиректор Twitter Ілон Маск виступив на захист обмежень. 13 травня у відповідь на критичний твіт популярного автора Substack Метью Іглесіаса Маск написав: «У тебе мізки випали з голови, Іглесіасе? Вибір полягає в тому, щоб заблокувати Twitter повністю або обмежити доступ до деяких твітів. Чого ви хочете?».

Раніше повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. 

Читайте також: Ніч виборів у Туреччині: підрахунок голосів виборців триває (оновлено)
Теги: вибори референдум переворот Ілон Маск бізнесмен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина голосує за нову владу
У Туреччині розпочались вибори президента та парламенту (перші відео та фото)
Вчора, 09:03
через напружену передвиборчу кампанію Ердоган підвищив зарплату державним працівникам
Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців: названа причина
10 травня, 02:05
За перший тиждень із початку великої війни кількість підписників Зеленського збільшилась на 3,5 млн людей
Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть Інформаційний фронт
8 травня, 10:20
Вікторія Сюмар: «Думаю, до варіанту 2019 року «Зеленський – Порошенко» точно додасться Валерій Залужний як потужна фігура»
Нардепка від «ЄС» назвала людину, яка може скласти політичну конкуренцію Зеленському та Порошенку
5 травня, 16:16
Колишня дружина олігарха Ярославського показала, як і де живе після розлучення
Колишня дружина олігарха Ярославського показала, як і де живе після розлучення
29 квiтня, 11:32
Українці вже давно скептично ставляться до результатів соцопитувань
Що не так з українськими соціологами
25 квiтня, 11:52
Американський письменник Стівен Кінг
Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter
23 квiтня, 01:42
Сьогодні була дртуга спроба запустити у космос корабель Starship
Ракета-носій із кораблем Starship Маска вибухнула через хвилини після запуску (відео)
20 квiтня, 17:00
Військові лідери Судану, генерали аль-Бурхан і Мохамед Хамдан із соратників перетворилися на ворогів, які не можуть поділити владу у країні
Два генерали і «Вагнер». Хто з ким воює у Судані? тема тижня
17 квiтня, 20:30

Соціум

РФ збільшує кількість бомбардувальників біля кордону з Фінляндією та Норвегією
РФ збільшує кількість бомбардувальників біля кордону з Фінляндією та Норвегією
Президент Чилі потрапив у курйозну ситуацію на дитячій гірці (відео)
Президент Чилі потрапив у курйозну ситуацію на дитячій гірці (відео)
Російський політик прокоментував хворобу Лукашенка
Російський політик прокоментував хворобу Лукашенка
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5583
День матері: яскраві листівки та привітання
4624
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
3993
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
3985
Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
3269
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
3090
Ніч виборів у Туреччині: підрахунок голосів виборців триває (оновлено)

Новини

У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33
В Естонії розпочинаються масштабні військові навчання НАТО
Вчора, 23:35
Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Вчора, 05:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту