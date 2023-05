Ілон Маск зіткнувся з критикою через обмеження роботи Twitter у Туреччині: деталі

Напередодні президентських виборів у Туреччині Twitter заблокував деякі дописи на території країні, що, на думку критиків, є капітуляцією перед закликом до цензури з боку турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це пише Vanity Fair.

«У відповідь на судовий процес і для того, щоб Twitter залишався доступним для мешканців Туреччини, сьогодні ми вжили заходів щодо обмеження доступу до деякого контенту в Туреччині», – йдеться у дописі з акаунту Twitter із глобальних зв'язків з урядом, опублікованому вранці 13 травня.

In response to legal process and to ensure Twitter remains available to the people of Turkey, we have taken action to restrict access to some content in Turkey today.

В іншому твіті зазначалося, що контент з обмеженим доступом залишиться видимим для решти світу, пише видання.

Як зауважують автори публікації, за 20 років свого перебування на посаді президента Туреччини, Ердоган послідовно посилював свою владу та поступово підривав ключові демократичні інституції. Тому надзвичайно важливим є результат виборів, які можуть визначити подальший шлях країни – до демократії чи до авторитарного правління одного чоловіка. В цьому контексті вибори можна розглядати як референдум про майбутнє Туреччини.

«За день до вирішальних виборів у Туреччині Twitter, схоже, погоджується з вимогами автократичного правителя країни Ердогана і цензурує виступи на платформі. З огляду на повну відсутність прозорості у Twitter, важко уникнути висновку про те, що обіцянки Маска про свободу слова знову відпали», – написав у своєму блозі конгресмен від Каліфорнії Адам Шифф у відповідь на цю новину.

The day before a critical election in Turkey, Twitter appears to be acquiescing to the demands of the country’s autocratic ruler, Erdogan, and is censoring speech on the platform.



Given Twitter’s total lack of transparency, it is hard to avoid the conclusion that Musk’s promises… https://t.co/cKfB99Rrvs