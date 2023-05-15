Ілон Маск зіткнувся з критикою через обмеження роботи Twitter у Туреччині: деталі

Ілон Маск вирішив обмежити твіти в Туреччині під час напружених президентських виборів

Напередодні президентських виборів у Туреччині Twitter заблокував деякі дописи на території країні, що, на думку критиків, є капітуляцією перед закликом до цензури з боку турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це пише Vanity Fair.

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«У відповідь на судовий процес і для того, щоб Twitter залишався доступним для мешканців Туреччини, сьогодні ми вжили заходів щодо обмеження доступу до деякого контенту в Туреччині», – йдеться у дописі з акаунту Twitter із глобальних зв'язків з урядом, опублікованому вранці 13 травня.

In response to legal process and to ensure Twitter remains available to the people of Turkey, we have taken action to restrict access to some content in Turkey today. Будь ласка, читайте текст після реклами May 13, 2023

В іншому твіті зазначалося, що контент з обмеженим доступом залишиться видимим для решти світу, пише видання.

Як зауважують автори публікації, за 20 років свого перебування на посаді президента Туреччини, Ердоган послідовно посилював свою владу та поступово підривав ключові демократичні інституції. Тому надзвичайно важливим є результат виборів, які можуть визначити подальший шлях країни – до демократії чи до авторитарного правління одного чоловіка. В цьому контексті вибори можна розглядати як референдум про майбутнє Туреччини.

«За день до вирішальних виборів у Туреччині Twitter, схоже, погоджується з вимогами автократичного правителя країни Ердогана і цензурує виступи на платформі. З огляду на повну відсутність прозорості у Twitter, важко уникнути висновку про те, що обіцянки Маска про свободу слова знову відпали», – написав у своєму блозі конгресмен від Каліфорнії Адам Шифф у відповідь на цю новину.

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The day before a critical election in Turkey, Twitter appears to be acquiescing to the demands of the country’s autocratic ruler, Erdogan, and is censoring speech on the platform.



Given Twitter’s total lack of transparency, it is hard to avoid the conclusion that Musk’s promises… https://t.co/cKfB99Rrvs — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) May 13, 2023

Twitter не пояснив, які саме облікові записи були обмежені, але з турецького новинного сайту Turkish Minute стало відомо, що серед цензурованих акаунтів були облікові записи курдського бізнесмена Мухаммеда Якута, який стверджував, що Ердоган і його союзники спробували здійснити державний переворот у 2016 році, а також журналіста Гювена, який повідомляв про корупційні схеми в країні.

«Те, що Twitter поступився Тайїпу Ердогану, – це ганьба для демократії та свободи слова», – заявив Гювен в інтерв'ю виданню.

Водночас гендиректор Twitter Ілон Маск виступив на захист обмежень. 13 травня у відповідь на критичний твіт популярного автора Substack Метью Іглесіаса Маск написав: «У тебе мізки випали з голови, Іглесіасе? Вибір полягає в тому, щоб заблокувати Twitter повністю або обмежити доступ до деяких твітів. Чого ви хочете?».

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Раніше повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.