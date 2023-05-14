Масштабні маніпуляції із виборами у Туреччині: опозиціонери лютують, люди протестують

У Туреччині незгодні із попередніми результатами виборів громадяни вийшли на протест

У Туреччині повідомляють про масштабні маніпуляції від представників діючої влади під час сьогоднішніх виборів президента та парламенту.

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Так, опозиційний кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу отримав близько 72 % голосів виборців у турецькому Діярбакирі. Люди кажуть, що про результати виборів у Діярбакирі нібито завантажуються в державну виборчу систему (YSK). Виборці чекають на вулиці, аби їхні голоси були офіційно занесені до системи, і протестують проти вибочих маніпуляцій влади. Люди вишукувались у чергу та стоять біля виборчих дільниць. Відео протесту у Діярбакирі опублікував користувач на ім'я Феріт Демір у своєму Twitter.

Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72 civarında oy aldı. Diyarbakır seçim sonuç verileri YSK sistemine yüklenmiyor. Yüzlerce sandık görevlisi YSK önünde uzun kuyruklar oluşturmuş durumda ve kuyruk giderek uzuyor.... pic.twitter.com/d3whAKUOMk Будь ласка, читайте текст після реклами May 14, 2023

За даними турецьких журналістів, аналогічна ситуація спостерігається і у Стамбулі. З понад 10 мільйонів виборців у місті, дані про голосування нібито є тільки про 3 мільйони, де інші голоси – поки що нікому не відомо.

На своїй сторінці у Twitter, головний суперник Ердогана лідер Республіканської народної партії Кемал Киличдароглу також повідомив, що спочатку за владу нібито проголосувало 60% виборців, а зараз цей показник опустився нижче 50. Що, в свою чергу, може свідчити про певні маніпуляції від провладних членів виборчих комісій.

«Закликаю спостерігачів на місцях та представників виборчих комісій не залишати своїх місць. Ми не будемо спати цієї ночі, мої люди. Я попереджаю Центральну виборчу комісію YSK, ви повинні забезпечити введення даних у провінціях», – написав він.

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Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Нагадаємо, станом на 22.00 відкрито 88% виборчих скриньок. Згідно із інформацією видання Sozcu, Реджеп Тайїп Ердоган має 50,4% голосів виборців, Кемаль Киличдароглу – 43,8%, Сінан Оган – 5,3%.

За партію Народний альянс віддали голоси 51,4% виборців, за опозиційний Національний альянс проголосували 33,9%. Якщо жоден із кандидатів не набере більше половини голосів у першому турі голосування, то 28 травня буде проведено другий тур.

14 травня Туреччині о 17:00 завершилося голосування на виборах президента та депутатів парламенту. Згідно із інформацією ЗМІ, явка виборців становила рекордні 88,3%. Загалом для виборців по всій країні було встановлено 191885 урн для голосування.