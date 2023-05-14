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Масштабні маніпуляції із виборами у Туреччині: опозиціонери лютують, люди протестують

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Масштабні маніпуляції із виборами у Туреччині: опозиціонери лютують, люди протестують
Люди у Туреччині вийшли протестувати на вулиці
стоп-кадр з відео

У Туреччині незгодні із попередніми результатами виборів громадяни вийшли на протест

У Туреччині повідомляють про масштабні маніпуляції  від представників діючої влади під час сьогоднішніх виборів президента та парламенту. 

Так, опозиційний кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу отримав близько 72 % голосів виборців у турецькому Діярбакирі. Люди кажуть, що про результати виборів у Діярбакирі нібито завантажуються в  державну виборчу систему (YSK). Виборці чекають на вулиці, аби їхні голоси були офіційно занесені до системи, і протестують проти вибочих маніпуляцій влади. Люди вишукувались у чергу та стоять біля виборчих дільниць.  Відео протесту у Діярбакирі опублікував користувач на ім'я Феріт Демір у своєму Twitter. 

За даними турецьких журналістів, аналогічна ситуація спостерігається і у Стамбулі. З понад 10 мільйонів виборців у місті, дані про голосування нібито є тільки про 3 мільйони, де інші голоси – поки що нікому не відомо.

На своїй сторінці  у Twitter, головний суперник Ердогана лідер Республіканської народної партії Кемал Киличдароглу також повідомив, що спочатку за владу нібито проголосувало 60% виборців, а зараз цей показник опустився нижче 50. Що, в свою чергу, може свідчити про певні маніпуляції від провладних членів виборчих комісій. 

«Закликаю спостерігачів на місцях та представників виборчих комісій не залишати своїх місць. Ми не будемо спати цієї ночі, мої люди. Я попереджаю Центральну виборчу комісію YSK, ви повинні забезпечити введення даних у провінціях», – написав він.

Нагадаємо, станом на 22.00 відкрито 88% виборчих скриньок.  Згідно із інформацією видання Sozcu, Реджеп Тайїп Ердоган має 50,4% голосів виборців, Кемаль Киличдароглу  – 43,8%, Сінан Оган – 5,3%.

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За партію Народний альянс віддали голоси 51,4% виборців, за опозиційний Національний альянс проголосували 33,9%.  Якщо жоден із кандидатів не набере більше половини голосів у першому турі голосування, то 28 травня буде проведено другий тур.

14 травня Туреччині о 17:00 завершилося голосування на виборах президента та депутатів парламенту. Згідно із інформацією ЗМІ, явка виборців становила рекордні 88,3%. Загалом для виборців по всій країні було встановлено 191885 урн для голосування.

Читайте також:  Ніч виборів у Туреччині: підрахунок голосів виборців триває (оновлено)
 
 
 
Теги: відео партії

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