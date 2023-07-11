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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Саміт НАТО. Світ посилає сигнал

glavcom.ua
Захід вважає, що Путін «неправильно поводиться у світових справах»
колаж: glavcom.ua

Лідерам демократичного світу варто дослухатися до своїх громадян

Напередодні саміту НАТО громадяни країн демократичного світу послали чіткий сигнал своїм лідерам.

Маю на увазі оприлюднені вчора результати дослідження, проведеного в 24 країнах відомим дослідницьким центром Pew Research Center з Вашингтону. Дослідження мало на меті з'ясувати міру довіри громадян різних країн до російського президента на тлі розв'язаної війни проти України.

А вийшло – міру недовіри. Тому що, як виявилося, у більшості країн, де проводилося опитування (крім Індонезії, Індії, Кенії та Нігерії) більшість населення вважає, що Путін «неправильно поводиться у світових справах».

У Польщі таких аж 98%, у Швеції – 96%, Японії – 93%, Іспанії – 92%, Нідерландах і США – по 91%, Великій Британії – 90%. І навіть у традиційно більш прихильних до Росії Греції та Угорщині – 66% та 73% відповідно.

Цікаво, що оприлюднені на день раніше дані опитування, проведеного в Росії «Левада-центром, свідчать, що майже 70% росіян готові підтримати Путіна на наступних виборах, мотивуючи це тим, що він «хороший лідер», «веде правильну політику», «за народ» тощо.

Ну, з росіянами все ясно. Як і цілком очевидною є прірва між ними та громадянами країн демократичного світу. І прірву цю не подолати, з плином часу вона тільки збільшуватиметься.

А от лідерам демократичного світу варто дослухатися до своїх громадян. Адже ті Росії не довіряють. А отже не чекають від неї нічого доброго, бачать у ній уособлену в Путіні загрозу. Лідери повинні дбати про безпеку своїх народів і усувати загрози, це їхній обов'язок.

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Теги: путін НАТО соцопитування

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