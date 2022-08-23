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Убивство Дугіної – постановка? Фото із похорону шокували мережу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство Дугіної – постановка? Фото із похорону шокували мережу
фото: росЗМІ

Дівчину хоронили у відкритій труні 

З’явилися нові подробиці смерті дочки російського філософа, одного із головних творців ідеології «русского мира» Олександра Дугіна Дарії. Зокрема під час похорону у труні тіло дівчини має вигляд не ушкодженого і не обгорілого. І це при тому, що авто, у якому перебувала Дугіна, вибухнуло.

А на тих відео, які були розміщені в різних телеграм-каналах, повідомлялося, що джип спалахнув, мінімум за 23-27 секунд. Через три години після аварії Telegram-канал Mash написав, що «тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці - воно повністю згоріло. «Встановлено, що це жінка», – йшлося у повідомленні.

6 фото
На весь екран

За даними ФСБ, під дно Land Cruiser помістили вибуховий пристрій розміщення щонайменше 400 грам у крутному еквіваленті.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

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