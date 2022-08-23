Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)
«Батько» Вовк розповів, що після операція «дочка» стала дуже спритна
скрін з відео

У правдивість слів як журналістів, так і самого «батька» Наталії Вовк користувачі соцмереж не вірять

Російське видання «Риа новости» опублікувало інтерв’ю з нібито батьком українки Наталії Вовк, яку підозрюють у вбивстві доньки ідеолога «русского миру» Олександра Дугіна.

Рашистські журналісти заявляють, що чоловік, який проживає у РФ, спокійно поспілкувався з ними, розповівши нові факти про «дочку». Проте обличчя чоловіка на записі розмили і не повідомляють жодних особистих даних, тому стверджувати, що це справжній батько Наталії Вовк неможливо.

«Батько» розповів, що, за його даними, Наталія Вовк не була причетна до полку «Азов», але в лавах ЗСУ все ж таки служила. При цьому згодом нібито довелося залишити службу через стан здоров'я. За словами чоловіка, вона мала пухлину в голові, через що знадобилася серйозна операція. Хірургічне втручання пройшло успішно, Наталі також поставили пластину. І після цього, каже росіянин, Наталя нібито трохи змінилася.

«Шебутна стала така, спритна. Раніше, звичайно, вона спокійніша була. (Після початку війни, – ред.) їздила до Франції, як біженка, але щось там їй не сподобалося, і вона повернулася у Польщу, а потім в Україну», – каже «батько».

На відеоролик, що з'явився в мережі, вже відреагували багато користувачів, у тому числі й українці. У правдивість слів як журналістів, так і самого «батька» Наталії Вовк вони не вірять. Відео називають дешевою виставою, яка зроблена для відволікання уваги.

Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео) фото 1
Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео) фото 2

Нагадаємо, спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, та прокололися.

У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Читайте також: Навіщо Росії мертва дочка Дугіна. Версії
Теги: росія Дугін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство доньки ідеолога російського фашизму садить Путіна на шпагат
Хто такий Дугін і кому потрібне вбивство його доньки Агресор
Вчора, 22:55
Симоньян оголосила полювання на «вбивцю Дугіної» в Естонії
Вбивство Дугіної: Симоньян натякнула на нові випадки тероризму РФ у ЄС
Вчора, 21:34
Нед Прайс, представник Держдепу США
Держдеп відреагував на вбивство дочки Дугіна
Сьогодні, 01:58

Соціум

Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)
Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)
Влада Китаю змінила фінал нового мультфільму про міньйонів
Влада Китаю змінила фінал нового мультфільму про міньйонів
Українці в Нью-Йорку влаштували яскравий забіг у вишиванках (фото)
Українці в Нью-Йорку влаштували яскравий забіг у вишиванках (фото)
На Кубі виявили перший випадок зараження мавпячою віспою
На Кубі виявили перший випадок зараження мавпячою віспою
Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем
Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем
Посол Ізраїлю звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані
Посол Ізраїлю звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
83K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому суд такий добрий?
72K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
61K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
59K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
54K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту