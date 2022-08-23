Вбивство дочки Дугіна: «батько» підозрюваної розсмішив мережу «одкровенням» (відео)

У правдивість слів як журналістів, так і самого «батька» Наталії Вовк користувачі соцмереж не вірять

Російське видання «Риа новости» опублікувало інтерв’ю з нібито батьком українки Наталії Вовк, яку підозрюють у вбивстві доньки ідеолога «русского миру» Олександра Дугіна.

Рашистські журналісти заявляють, що чоловік, який проживає у РФ, спокійно поспілкувався з ними, розповівши нові факти про «дочку». Проте обличчя чоловіка на записі розмили і не повідомляють жодних особистих даних, тому стверджувати, що це справжній батько Наталії Вовк неможливо.

«Батько» розповів, що, за його даними, Наталія Вовк не була причетна до полку «Азов», але в лавах ЗСУ все ж таки служила. При цьому згодом нібито довелося залишити службу через стан здоров'я. За словами чоловіка, вона мала пухлину в голові, через що знадобилася серйозна операція. Хірургічне втручання пройшло успішно, Наталі також поставили пластину. І після цього, каже росіянин, Наталя нібито трохи змінилася.

«Шебутна стала така, спритна. Раніше, звичайно, вона спокійніша була. (Після початку війни, – ред.) їздила до Франції, як біженка, але щось там їй не сподобалося, і вона повернулася у Польщу, а потім в Україну», – каже «батько».

На відеоролик, що з'явився в мережі, вже відреагували багато користувачів, у тому числі й українці. У правдивість слів як журналістів, так і самого «батька» Наталії Вовк вони не вірять. Відео називають дешевою виставою, яка зроблена для відволікання уваги.

Нагадаємо, спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, та прокололися.

У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.