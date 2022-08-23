Депутат Держдуми проголосив лозунг нацистів на похороні Дугіної

Леонід Слуцький очолив партію ЛДПР після смерті скандального російського політики Володимра Жириновського

Депутат російської Держдуми та голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький на сьогоднішньому похороні пропагандистки Дар’ї Дугіної промовив фразу, яка за змістом близька до знаменитого лозунга лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Російський політик у своїй промові сказав: «Одна країна. Один президент. Одна перемога». Цей його вислів схожий на нацистське гасло «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» (Один народ, одна держава, один фюрер).

«Незалежно від партій, підхід може бути лише один. Одна країна! Один президент! Одна перемога!» – сказав Слуцький.

Як відомо, сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Нагадаємо, У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.