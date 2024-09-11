Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена

Конгресмени вимагають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по території Росії

Двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Ці обмеження несумісні з тим, що ми б коли-небудь прийняли для власних операцій, або з тими умовами, які ми накладаємо на інших партнерів, які використовують американську зброю для свого захисту, як-от Ізраїль... Пора, щоб Америка та наші союзники по НАТО прагнули не лише запобігти перемозі Росії, але й повністю дозволити Україні перемогти від імені свого мужнього народу», – йдеться в листі до Байдена.

Нагадаємо, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

Раніше журналістка видання Axios Джулігрейс Бруфке повідомила, що Сполучені Штати дозволять ЗСУ бити далекобійними ракетами Atacms углиб Росії. За її словами, голова комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Майкл Маккол сказав, що дозвіл передасть держсекретар країни Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.