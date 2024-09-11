Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена
Як повідомлялося, частина членів американської адміністрації вже змінила думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі на території РФ
фото з відкритих джерел

Конгресмени вимагають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по території Росії

Двопартійна група конгресменів і сенаторів у листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Ці обмеження несумісні з тим, що ми б коли-небудь прийняли для власних операцій, або з тими умовами, які ми накладаємо на інших партнерів, які використовують американську зброю для свого захисту, як-от Ізраїль... Пора, щоб Америка та наші союзники по НАТО прагнули не лише запобігти перемозі Росії, але й повністю дозволити Україні перемогти від імені свого мужнього народу», – йдеться в листі до Байдена.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена фото 1
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена фото 2
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена фото 3
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена фото 4

Нагадаємо, частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території.

Раніше журналістка видання Axios Джулігрейс Бруфке повідомила, що Сполучені Штати дозволять ЗСУ бити далекобійними ракетами Atacms углиб Росії. За її словами, голова комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Майкл Маккол сказав, що дозвіл передасть держсекретар країни Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Читайте також:

Теги: США зброя Джозеф Байден війна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни формують ще один «котел» для ЗСУ: британський полковник пояснив загрозу
Росіяни формують ще один «котел» для ЗСУ: британський полковник пояснив загрозу
8 вересня, 10:18
Стамбул залишається фаворитом серед туристів
Туреччина продовжує бути магнітом для туристів: що цьому сприяє
30 серпня, 08:23
Окупанти вдарили ракетами по Києву
У Києві пролунали сильні вибухи
26 серпня, 08:40
Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC
Зеленський відзначив державними нагородами спортсменів та отримав коштовний подарунок від Усика
24 серпня, 20:33
Ймовірний конфлікт з Китаєм змушує ВПС США готуватись
США готують мережу баз та аеродромів у Тихому океані: Defense News з'ясувало наміри
23 серпня, 13:22
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
23 серпня, 09:35
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження одного приватного будинку
Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину
21 серпня, 12:00
Уранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
17 серпня, 09:10
За словами бійців, легіон готовий спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
16 серпня, 10:34

Політика

Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів
Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена
Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ: група конгресменів звернулася до Байдена
Трамп відмовився від додаткових дебатів із Гарріс
Трамп відмовився від додаткових дебатів із Гарріс
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
30K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
14K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
4984
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua