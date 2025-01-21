Провал оборони Харківщини. Військовому Іллі Лапіну обрано запобіжний захід

Полковник Ілля Лапін під час слухання суду у справі про неналежний захист від окупантів півночі Харківщини

Прокурор подав клопотання про закриття засідання через наявність державної таємниці у матеріалах справи

Сьогодні, 21 січня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взяли під варту. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Зазначається, що суд спочатку розглядав справу полковника Іллі Лапіна. Прокуратура наполягала на взятті його під варту. Сам Лапін зазначив, що нині займається волонтерською діяльністю.

Прокурор також подав клопотання про закриття засідання через наявність державної таємниці у матеріалах справи. Суддя підтримала це рішення.

Клопотання прокурора про застосування тримання під вартою підозрюваного Іллі Лапіна задовольнили. Після Лапіна почалося засідання щодо запобіжного заходу комбатові Юрію Галушкіну.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.