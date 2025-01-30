Китай побудує дослідницький центр, де можуть розробляти ядерну зброю

Супутникові зображення показують, що Китай будує величезний секретний дослідницький центр з термоядерного синтезу

Китай будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу в місті Мяньян. Про це пише агентство Reuters з посиланням на аналітиків та супутникові знімки.

На знімках із супутника видно чотири віддалені «рукави», в яких будуть розташовані лазерні відсіки та центральний експериментальний відсік для камери-мішені, що містить ізотопи водню.

Новий китайський об'єкт може допомогти у розробці ядерної зброї та виробництві електроенергії. Дослідження в галузі лазерного синтезу є важливими, оскільки заборонені повномасштабні ядерні випробування, зазначає агентство.

Дослідник одного з аналітичних агентств заявив, що експериментальний відсік на об'єкті в М'ян'яні на 50% більше, ніж Національний комплекс лазерних термоядерних реакцій у США.

Перше ядерне випробування у Китаї відбулося 1964 року. Випробування тривали до 2006 року, коли КНР підписала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Нагадаємо, Китай нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року. за останній рік Китай додав щонайменше 100 ядерних боєголовок до свого арсеналу й тепер має понад 600 боєголовок. Збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі зосередження уваги на розробленні нових міжконтинентальних балістичних ракет «із більшою кількістю та більшою витривалістю для покращення їхніх ядерних ракетних сил».