Зеленський запросив прем'єра Угорщини Мадяра до Києва

Президент заявив про «нову сторінку» у відносинах двох країн та підтвердив готовність до відкритої співпраці з Будапештом

Президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та запросив його відвідати Київ. Український лідер заявив про готовність до подальшого зміцнення відносин між двома державами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відкритий лист Зеленського.

Глава держави привітав Петера Мадяра та угорський народ із національним святом – Днем Святого Іштвана. «Від імені українського народу та Української держави для мене честь привітати Вас і весь дружній угорський народ з нагоди національного свята Угорщини – Дня Святого Іштвана», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україну та Угорщину пов'язують добросусідські відносини, взаємна повага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу й власну державність. На його думку, це створює міцну основу для подальшого розвитку партнерства.

«Ми вдячні Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за солідарність у цей надзвичайно важливий для нашої країни та всієї Європи період, визначений жорстокою російською агресією», – заявив президент.

Окремо Зеленський відзначив гуманітарну допомогу з боку Угорщини, підтримку реабілітації українських дітей і військовослужбовців, а також допомогу громадянам України.

Глава держави зазначив, що Україна цінує Угорщину як доброго сусіда та надійного партнера. За його словами, вибір угорського народу відкрив нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Зеленський висловив сподівання, що подальші відносини Києва та Будапешта ґрунтуватимуться на взаємовигідній співпраці, взаємній повазі, мирі та взаєморозумінні.

Президент також звернув увагу, що цього року Україна та Угорщина відзначають 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

«Підтверджую свою готовність до відкритої та конструктивної співпраці задля подальшого зміцнення українсько-угорських відносин і розвитку всебічного співробітництва заради нашого спільного європейського майбутнього», – наголосив Зеленський.

Наприкінці відкритого листа президент запросив Петера Мадяра відвідати Україну, зазначивши, що буде радий вітати угорського прем'єра у Києві в найближчий зручний для нього час.

фото: Embassy of Ukraine in Hungary

фото: Embassy of Ukraine in Hungary

Нагадаємо, раніше Угорщина блокувала переговори за двома кластерами щодо вступу України до Європейського Союзу. Крім того, команда Мадяра виступала проти прискорення процедури вступу України до ЄС.