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Прем’єр Угорщини поставив під сумнів доцільність угоди з «Росатомом» щодо розширення АЕС «Пакш»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем’єр Угорщини поставив під сумнів доцільність угоди з «Росатомом» щодо розширення АЕС «Пакш»
Мадяр зауважив, що рішення про будівництво нових блоків ухвалювалося без урахування екологічних змін
фото: AP

Віктор Орбан колись назвав цей проєкт «угодою століття»

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично оцінив угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розширення атомної електростанції «Пакш», укладену урядом його попередника Віктора Орбана. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Причиною відновлення дискусій навколо проєкту стали тривала спека та посуха, які призвели до рекордного падіння рівня води в Дунаї. Через це виробництво електроенергії на АЕС «Пакш», яка зазвичай покриває близько третини потреб країни, скоротилося до трохи більше ніж 10%.

За словами Мадяра, рішення про будівництво нових блоків ухвалювалося без урахування екологічних змін.

«Ці плани були прийняті, незважаючи на те, що атомні електростанції, які не працюють із замкнутою системою охолодження та настільки піддаються впливу навколишнього середовища, у світі більше не будуються», – заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Водночас генеральний директор «Росатому» Олексій Ліхачов запевнив, що компанія продовжує дотримуватися графіка будівництва двох нових реакторів, незважаючи на квітневі зміни в угорському уряді. За його словами, підготовка бетону для 5-го енергоблоку завершена на понад 80%, роботи на 6-му блоці тривають, а необхідні компоненти вже виготовляються. Очільник російської компанії заявив про готовність до діалогу та стверджував, що не отримував запитань від нового уряду Угорщини.

Петер Мадяр заперечив заяви російської сторони про дотримання графіків. Він нагадав, що за початковим контрактом від 2014 року об'єкт «Пакш II» мав запрацювати ще у 2024 році. Натомість Угорщина вже витратила близько 1000 млрд форинтів (2,8 млрд євро) на проєкт, де наразі збудовано лише склади та два котловани. Наразі угорський уряд проводить повний аудит проєкту, включаючи аналіз фінансування та систем охолодження.

Кліматична криза та падіння рівня Дунаю вдарили по енергетиці не лише Угорщини: у сусідній Румунії через брак води для охолоджувальних насосів у четвер, 13 серпня, були змушені повністю зупинити другий і останній діючий реактор на АЕС «Чернавода».

20 липня «Главком» повідомляв, що в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років – близько 1700 кубометрів на секунду проти середнього липневого показника 4700 кубометрів. Через це влада вже обмежувала зрошення для фермерів, а також виникали проблеми із судноплавством.

Критично низький рівень Дунаю також створив проблеми для угорської АЕС «Пакш». Наприкінці липня «Главком» писав, що станція могла повністю припинити роботу через падіння рівня річки: вода наближалася до позначки всмоктувальних патрубків насосів системи охолодження.

Теги: росія Угорщина АЕС Петер Мадяр

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