Готовий зробити все заради миру: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності
Самопроголошений президент Білорусі, через кордони якої в Україну йшли ворожі танки, назвав українців «братнім народом»
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав «братній український народ із Днем Незалежності» та знову запропонував стати посередником у припиненні війни, яку розв'язала Росія. Про це повідомила його пресслужба.
Самопроголошений президент зауважив, нібито багато поколінь білорусів та українців століттями жили у злагоді та повазі, торгували, створювали сім'ї та виховували дітей. При цьому він додав, що до сьогодні Україну та Білорусь буцімто об'єднують традиції та самобутня культура. Також згадав Лукашенко і боротьбу з фашизмом та перші повоєнні п'ятирічки.
Самопроголошений глава Білорусі вкотре запропонував свої посередницькі послуги у припиненні війни між Україною та Росією. «Ми маємо використовувати цінність нашого сусідства задля припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все потрібне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу», – заявив білоруський диктатор.
Крім того, він цинічно побажав, аби в Україні «запанував безцінний і такий потрібний усім людям доброї волі мир».
Нагадаємо, Лукашенко визнав, що Росія заходила в Україну через Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто окупанти вже досягли своєї мети у війні.
Коментарі — 0