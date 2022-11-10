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Україна отримала від Польщі понад 1,5 тис. терміналів Starlink

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна отримала від Польщі понад 1,5 тис. терміналів Starlink
Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink
фото ілюстративне

Від початку війни від партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink

Польща надала Україні ще 1570 систем супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ще 1570 «Старлінків» від Польщі вже в Україні», – написав Федоров.

За його словами, це особливо важливо зараз, адже через ворожі обстріли є проблеми з електроенергією. Зокрема, коли зникає світло – в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому уряд забезпечить країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку.

«Також частину терміналів передамо цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечимо ними «Укрзалізницю», щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет», – додав міністр.

Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення за сприяння Міністерства цифрової трансформації від партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч за підтримки уряду Польщі.

«Дякую польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну», – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Та за даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч (25 тисяч – за словами Маска) терміналів для України були оплачені принаймні частково США та Польщею чи іншими організаціями. Вони також оплатили приблизно 30% підключення до інтернету.

Проте 15 жовтня Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink для України.

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Теги: міністр партії інтернет фінансування Україна SpaceX Пентагон послуги

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