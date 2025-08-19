Трамп розповів, військові яких країн перебуватимуть на території України

Президент США заявив, що американських військ в Україні не буде

За словами американського президента, гарантії безпеки Україні надаватимуть європейські країни

Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україну. Американські війська не будуть присутні на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Fox News, якого цитує Sky News.

На запитання про перспективи гарантій безпеки Трамп відповів, що саме європейські країни «будуть їх надавати». За його словами, європейські країни, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію, хочуть, аби їх війська були на території України. «Я не думаю, що це буде проблемою», – додав Трамп, запевнивши, що американських військових не буде на українській території.

Під час телефонної розмови Трамп припустив, що підтримка безпеки України з боку США може бути надана у вигляді військово-повітряних сил.

Трамп заявив, що у нього була «дуже хороша розмова» з Путіним після його вчорашньої зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами. Глава США висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін «буде хорошим», в іншому випадку «буде важка ситуація». Президент США також сказав, що завжди вважав Україну буфером між Росією та Європою.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.