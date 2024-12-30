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РФ пригрозила скасувати мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності з ядерними боєголовками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ пригрозила скасувати мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності з ядерними боєголовками
Лавров заявив, що наразі «немає жодних умов» для стратегічного діалогу з США
фото: Anadolu Agency

Вашингтон почне розміщувати ракети дальнього радіуса дії в Німеччині з 2026 року

Росія має намір скасувати мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності (РСМД), мотивуючи це діями США та НАТО у стратегічній сфері. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає російська служба «Голосу Америки».

Заява Лаврова пролунала після того, як у США заявили, що почнуть розміщувати ракети дальнього радіуса дії в Німеччині з 2026 року в рамках підготовки до довгострокового розгортання, яке міститиме SM-6, крилаті ракети «Томагавк» і гіперзвукову зброю, що розробляється.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що наразі «немає жодних умов» для стратегічного діалогу з США.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні.

До слова, Білий дім прокоментував заяву заступника голови радбезу РФ Медведєва про те, що США «серйозно обговорює можливість передачі Києву ядерного озброєння». 

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Теги: російська ракета ракета війна США росія

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