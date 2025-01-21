Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року

Зеленський зауважив, що Україна хоче завершити війну «не просто швидко, а справедливо»

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з очільником США Дональдом Трампом, який запевнив, що хоче закінчити війну в Україні у 2025 році. Про це глава України зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив, що буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер. Це війна у нас, ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми втрачали наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто швидко, а справедливо. Надійно для нас. Щоб українці повернулися додому і жили в безпеці. Це найголовніше. І ми будемо робити все для цього», – йдеться у заяві президента.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Як повідомлялося, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Президент додав, що, попри значно менший економічний потенціал Росії порівняно з Європою, вона виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом.