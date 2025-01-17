Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибула глава МЗС Словенії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула глава МЗС Словенії
Таня Файон приїхала до Києва
фото: MFEA Slovenia/X

Файон прибула до Києва на запрошення міністра закордонних справ України

Сьогодні, 17 січня, до Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство країни.

Зазначається, що Файон прибула до Києва на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До того ж основною метою візиту є участь у міністерській зустрічі формату Україна - Південно-Східна Європа. Під час заходу Таня Файон разом із колегами обговорить підтримку України у війні проти Росії, плани відновлення інфраструктури та пошук шляхів для досягнення миру.

До слова, вчора, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Також вчора, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ Словенія МЗС Україна політика Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер та Зеленський вшанували пам’ять полеглих українських бійців
Зеленський із прем’єр-міністром Британії вшанували пам’ять полеглих захисників (відео)
Вчора, 13:18
Прогноз погоди на 16 січня
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 06:10
Проголосувати за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025 можна до 10:00 17 січня
У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
13 сiчня, 10:41
Професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак
Ярослав Грицак: Перемир’я можливе, мир – ні. Наша війна триватиме десятиліття Інтерв'ю
10 сiчня, 12:25
Співачка хоче приїхати до України після завершення війни
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
6 сiчня, 17:54
Захисник з Волосянки Василь Добровольський зник безвісти 12 жовтня 2024 року
На Донеччині поліг рятувальник зі Львівщини. Згадаймо Василя Добровольського
5 сiчня, 09:00
Джон Маккейн програв Бараку Обамі у 2008 році на президентських виборах США
«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна
2 сiчня, 09:28
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2025 року Україна посилить свої позиції
Україна ще недостатньо сильна для дипломатичних кроків – Зеленський
19 грудня, 2024, 05:32

Новини

У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки
У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки
До Києва прибула глава МЗС Словенії
До Києва прибула глава МЗС Словенії
У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
Депутатка пояснила, чому Київ під час тривог зупиняє громадський транспорт, але не маршрутки
Депутатка пояснила, чому Київ під час тривог зупиняє громадський транспорт, але не маршрутки
Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів
Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7274
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
7180
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»
6805
Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua