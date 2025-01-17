До Києва прибула глава МЗС Словенії

Файон прибула до Києва на запрошення міністра закордонних справ України

Сьогодні, 17 січня, до Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство країни.

Зазначається, що Файон прибула до Києва на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До того ж основною метою візиту є участь у міністерській зустрічі формату Україна - Південно-Східна Європа. Під час заходу Таня Файон разом із колегами обговорить підтримку України у війні проти Росії, плани відновлення інфраструктури та пошук шляхів для досягнення миру.

До слова, вчора, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Також вчора, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.