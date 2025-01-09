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Усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані – NYT
Серед можливостей для VIP персон, вечеря безпосередньо із Трампом
фото із відкритих джерел

Обраний президент Трамп зібрав понад $170 млн для свого вступу до присяги, що новим є інавгураційним рекордом

Комітет із інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду. Команді республіканця вдалося зібрати понад $170 млн. Про це пише газета The New York Times із посиланням на джерела.

За їх словами, підсумкова сума збору виявилася «настільки великою», що низка спонсорів, які направили десятки мільйонів доларів у фонд інавгурації, опинилися лише в списку очікування. Кільком із них уже повідомили, що вони не зможуть отримати VIP-квитки. Газета нагадала, що перед першим президентським терміном, у 2017 році, команді Трампа вдалося зібрати на інавгурацію $107 млн.

За умовами, які встановив комітет, ті люди, які пожертвували $1 млн або зібрали $2 млн, отримають по шість квитків на шість заходів, серед яких безпосередньо церемонія вступу Трампа на посаду та урочиста вечеря з президентом та його дружиною.

Газета зазначила, що «ажіотаж навколо пожертв на інавгурацію Трампа демонструє, наскільки заможні спонсори та компанії прагнуть заслужити прихильність» майбутнього лідера країни.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошували, але очікується, що промову виголосить сам Трамп.

Щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп запевнив, що не буде зустрічатись з ним до інавгурації.

Нагадаємо, Трамп виграв президентські вибори 5 листопада. Він завдав поразки представниці демократів віцепрезидентці США Камалі Гарріс. Республіканцям вдалося взяти під контроль Сенат Конгресу, а також зберегти більшість у Палаті представників. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.

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Теги: вибори Дональд Трамп політика президент інавгурація мітинг

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