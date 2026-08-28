Українські удари змусили Росію зняти ППО з північних баз: супутникові знімки

Близько 60% російських систем С-300 та С-400 були переміщені з позицій

Ситуація свідчить про дедалі більшу нестачу в Росії пускових установок та ракет-перехоплювачів для захисту всіх важливих об'єктів

Росія почала знімати частину систем протиповітряної оборони зі стратегічних об'єктів на Крайній Півночі. Це відбувається на тлі українських ударів безпілотниками по російських військових та енергетичних об'єктах. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані «Радіо Свобода», пише «Главком».

Зокрема, біля авіабази Рогачово на архіпелазі Нова Земля з позицій, де роками розміщувалися системи ППО, зникла більшість ракетних комплексів та радарів. Зміни зафіксували на супутниковому знімку від 6 липня 2026 року.

Ракетна база поблизу аеродрому Рогачево фото: Planet Labs/Google Earth

Схожа ситуація спостерігається у районі Северодвінська на узбережжі Білого моря. Там із кількох позицій, які десятиліттями використовувалися для захисту стратегічно важливого міста, зникли близько двох десятків систем С-300 і С-400.

Експерти пов'язують такі переміщення з необхідністю Росії посилювати захист об'єктів, які стали цілями українських далекобійних атак. За даними відкритих розслідувань, близько 60% російських систем С-300 та С-400 були переміщені з позицій, де вони перебували до початку повномасштабного вторгнення.

Ракетні батареї, що стояли на південь від авіабази Рогачево фото: Planet Labs/Google Earth

Водночас експерти наголошують, що це не означає повної відсутності ППО на півночі Росії. Частина систем могла бути переміщена в інші райони, які Москва вважає більш вразливими до українських ударів. Зокрема, нові позиції ППО з'являються біля нафтопереробних підприємств та інших потенційних цілей українських атак.

Парк транспортних машин та облицювання сховища ракет поблизу бази Рогачево фото: Planet Labs/Google Earth

На думку професорки Норвезького інституту оборонних досліджень Катаржини Зиск, ситуація свідчить про дедалі більшу нестачу в Росії пускових установок, ракет-перехоплювачів та підготовленого персоналу для одночасного захисту всіх важливих об'єктів.

Таким чином, Росія змушена перерозподіляти ресурси ППО між регіонами, залишаючи менш пріоритетні для себе об'єкти на півночі з меншим рівнем захисту. Варто нагадати, що від початку 2026 року удари безпілотників та ракет далекої дії пошкодили щонайменше 28 з приблизно 48 нафтопереробних заводів Росії – загалом зафіксовано 81 окремий удар по цих об'єктах.