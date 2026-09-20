Масована атака дронів: у Підмосков’ї палає складський комплекс

Площа технопарку сягає майже 850 тис. кв. м, тут розташовані склади «Яндекса», Wildberries та інших великих компаній

У Підмосков’ї під час масованої атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на території логістичного технопарку «Соф’їно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та DniproOfficial.

На оприлюднених відео видно, як вогонь охопив частину складського комплексу. За даними моніторингових каналів, ураження сталося на об'єктах компанії «Сучасні складські технології», а координати, які поширюють OSINT-ресурси, відповідають саме району технопарку «Соф'їно».

Російська влада поки не повідомляла про масштаби пожежі на цьому об’єкті. Невідомо також, який саме корпус був уражений, що перебувало всередині та чи є постраждалі. Дані про наслідки атаки уточнюються. Перед тим osint-канали повідомляли про проліт безпілотників у Воронезькій, Липецькій, Тамбовській та Рязанській областях. Попередньо, частина дронів рухалася у напрямку Москви.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Що відомо про «Соф’їно»

Логістичний технопарк «Соф’їно» – великий складський вузол на південному сході Московської області. Його загальна площа, за даними профільних джерел, становить близько 826–850 тис. кв. м. Комплекс розташований приблизно за 30–32 км від МКАД, безпосередньо біля Новорязанського шосе – траси М-5 «Урал».

Розташування має значення для логістики: від технопарку близько 19 км до ЦКАД, аеропорт Жуковський розташований приблизно за 19 км. Поблизу також є станція МЦД-3 «Биково». До Бронниць – близько 13 км.

На території технопарку працюють великі розподільчі центри. Серед компаній, які пов’язані з окремими корпусами комплексу, профільні джерела називають:

«Яндекс»;

Lamoda;

Bosch/Siemens;

Wildberries.

Офіційна сторінка Lamoda також вказує розподільчий центр компанії саме на території логістичного технопарку «Соф’їно». Актуальні картографічні дані підтверджують наявність там складів Lamoda та «Яндекс Маркета».

Сам технопарк розташований на території площею близько 137 га. Складські корпуси мають клас А, охорону, системи контролю доступу та пожежогасіння. Профільні джерела характеризують «Соф’їно» як один із найбільших складських комплексів Московського регіону.

фото: Dnipro Osint

Від найближчої ділянки державного кордону України до «Соф’їно» – понад 500 км по прямій. Водночас об’єкт розташований лише за кілька десятків кілометрів від Москви, що робить його частиною великої логістичної інфраструктури столичного регіону.

Атака на Московський регіон триває

Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово заявляв про відбиття атак безпілотників, які летіли у напрямку російської столиці. У своїх повідомленнях він інформував про знищення 14, ще 20, 27, 15 та ще 15 БпЛА. Ці цифри є заявами російської влади та не мають незалежного підтвердження.

За словами Собяніна, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Водночас на відео з Підмосков’я видно масштабну пожежу на території «Соф’їно».

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Це не перший випадок, коли під час атак безпілотників у Московській області виникають пожежі на великих логістичних об’єктах. У липні та серпні 2026 року «Главком» повідомляв про ураження складських комплексів Wildberries та інших логістичних об’єктів у регіоні. Зокрема, раніше під ударом опинявся складський комплекс у Коледіно, через який проходили вантажі великих російських компаній та маркетплейсів.

Нагадаємо, у серпні після атаки безпілотників у Підмосков’ї згорів великий логістичний центр Wildberries у Коледіно. Площа комплексу становила близько 250 тис. кв. м. «Главком» показував наслідки пожежі на одному з найбільших логістичних вузлів російського маркетплейсу.